رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يصل إلى كوريا الشمالية

قالت اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الجمعة، إن رئيسها "توماس باخ" وصل إلى بيونغ يانغ أمس الخميس، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.

وفي أثناء إقامته في كوريا الشمالية، سيعقد "باخ" اجتماعات مع مسؤولي اللجنة الأولمبية الكورية الشمالية، لبحث القضايا المتعلقة بمشاركة كوريا الشمالية في مزيد من الأحداث الرياضية الدولية، منها أولمبياد طوكيو الصيفية عام 2020، وأولمبياد بكين الشتوية عام 2022، بعد المشاركة الناجحة لرياضييها في أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية التي أقيمت في شهر فبراير الماضي.

وكان في استقبال "توماس باخ" العضو الكوري الشمالي في المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية "تشانغ أونغ" ووزير الرياضية الكوري الشمالي "كيم إيل كوك".

ولم يتضح بعد جدول أعمال "باخ" في بيونغ يانغ ، ولكن هناك احتمال لاجتماعه مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".