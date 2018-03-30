الحكومة اليابانية تلزم المدارس الثانوية بتعليم طلابها ملكية اليابان جزر دوكدو

قررت الحكومة اليابانية إلزام المدارس الثانوية بتعليم طلابها ملكية اليابان لجزر دوكدو، بعد أن اتخذت إجراءات مماثلة للمدارس الإعدادية والمتوسطة في العام الماضي.

وقامت الحكومة اليابانية بنشر توجيهات تعليمية للمدارس الثانوية في الجريدة الحكومية، تقضي بتعزيز تعليم طلابها أن جرز دوكدو تابعة للأراضي اليابانية.

وبهذا، تم وضع الأساس القانوني الذي يمكن من خلاله تعليم الطلاب ما يتعلق بملكية جزر دوكدو في جميع المراحل التعليمية اليابانية بطريقة مشوهة.

وكانت الحكومة اليابانية قد عززت المناهج التعليمية المتعلقة بملكية اليابان جزر دوكدو من خلال التوجيهات التعليمية والكتب المدرسية منذ عام 2008.

وتجدر الإشارة إلى أن الإجراءات هذه المرة لها معنى خاص نظرا لأنها إلزامية الأمر الذي سيؤدى إلى إنشاء نظام لتعليم الطلاب اليابانيين بشأن ملكية جزر دوكدو في المدارس الإعدادية والمتوسطة والثانوية.

وتدعى اليابان في التوجيهات التعليمية أن جزر "شينكاكو" باليابانية ، أي جزر "دياويو" بالصينية، المتنازع عليها مع الصين ، تابعة للأراضي اليابانية.

وأدانت الحكومة الكورية اليوم الجمعة بشدة اليابان التي تدعى في التوجيهات التعليمية أن جزر دوكدو من الأراضي اليابانية ، ودعتها إلى سحبها فورا.