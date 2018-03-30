ترامب يلمح بتأجيل تعديل اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا لفترة

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن الولايات المتحدة قد تؤجل موعد تعديل اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية إلى حين التوصل إلى اتفاق مع كوريا الشمالية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها "ترامب" في ولاية أوهايو أمس الخميس، حيث أضاف أن الولايات المتحدة تسير بشكل جيد مع كوريا الشمالية، وأضاف: "سنرى ماذا سيحدث".

الجدير بالذكر أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قد توصلتا إلى اتفاق على تعديل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بينهما ، وسيتم التوقيع على الاتفاقية المنقحة قريبا.

وبموجب الاتفاقية المعدلة، ستزيد كوريا الجنوبية وارداتها من السيارات الأمريكية من 25 ألفا إلى 50 ألف سيارة لكل شركة أمريكية، وتخفيض صادراتها من منتجات الصلب إلى الولايات المتحدة بنسبة 26% ، مقابل إعفائها من الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن.