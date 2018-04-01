كيم جونغ اون يلتقي برئيس اللجنة الأولمبية الدولية

التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون برئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ فى العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ يوم أمس الجمعة وفقا لما ذكرته صحيفة رو دونغ الكورية الشمالية.

وفي أثناء اللقاء قال الزعيم كيم إن دورة بيونغ تشانغ للألعاب الأولمبية الشتوية كانت مناسبة ناجحة بصفتها دورة أولمبية وأيضا كانت فرصة جيدة لفتح الطريق الى الوفاق بين الكوريتين في الوقت الذي يزداد فيه تفاقم التدهور في علاقاتهما. حيث أفادت وسائل الإعلام الكورية الشمالية بأن الزعيم كيم قد قدر تقديرا كبيرا وأثنى على جهود رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ .

من جابه قال باخ إنه زار بيونغ يانغ للتعبير عن شكره الخاص على إقامة دورة بيونغ تشانغ بصورة ناجحة وأشاد مراراً وتكراراً بالكوريتين على إرسال رسالة سلام قوية قائلاً إنها تمثل القيم الأولمبية الخاصة بالاحترام والصداقة. كما قال إنه يدعم مشاركة الرياضيين الكوريين الشماليين في أولمبياد طوكيو الصيفية لعام 2020 ودورة بكين للألعاب الشتوية لعام 2022 وغيرها من الدورات العالمية من أجل ترقية الرياضة في بيونغ يانغ.