مجلس الأمن الدولي يضع 49 شركة إضافية في القائمة السوداء لتعاملها مع بيونغ يانغ

ذكر تقرير إخباري أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرر ضم 49 شركة إضافية في القائمة السوداء وذلك للاشتباه في أنها خالفت قرارات مجلس الأمن بفرض عقوبات على بيونغ يانغ.

وتعد هذه الخطوة الأكبر حجما من حيث عدد الشركات المصنفة في القائمة السوداء، في الوقت الذي يطرح فيه حل دبلوماسي في القضية النووية الكورية الشمالية.

ويبلغ عدد الشركات التي تم ادراجها في القائمة السوداء هذه المرة 49 شركة بما فيها 27 شركة تتعلق بالسفن و21 شركة تجارية ورجل أعمال يشتبه فيه أنه ساعد بيونغ يانغ على التهرب من العقوبات.

ويقضي هذا الإجراء بفرض حظر على دخول الموانئ العالمية على حوالي 13 ناقلة نفط وسفينة شحن كورية شمالية و12 سفينة أخرى يشتبه في أنها تساعد كوريا الشمالية في تهريب النفط والسلع المحظورة. كما تم تجميد سفينتين كوريتين شماليتين اخريتين ضمن قائمة تجميد الأصول العالمية.



كما تضررت 21 شركة للشحن والتجارة من تجميد الأصول، حيث ان 12 منها من كوريا الشمالية وثلاثة في هونغ كونغ واثنتان في الصين ، بينما بقية الشركات الأخرى مسجلة في سنغافورة وساموا وجزر مارشال وبنما.