خطف ثلاثة بحارة كوريين جنوبيين في جنوب نيجريا

ذكرت وكالة "شنخوا" الصنيية للأنباء يوم السبت الماضي إن ثلاثة بحارة كوريين جنوبيين كانوا قد تعرضوا للخطف على أيدي قراصنة قبال سواحل غانا يفترض أنهم محتجزون في جنوب نيجريا كرهائن.

وقال الجيش الغاني إنه يقوم بالتنسيق مع دول المنطقة لجمع المعلومات عن البحارة الكوريين الجنوبيين الثلاثة المخطوفين.

وقالت وزارة الخارجية الكورية يوم السبت الماضي أن سفينة صيد الأسماك "مارين 711" البالغة زنتها 500 طن والمسجلة في غانا ، وعلى متنها 40 بحارا غانيا و ثلاثة بحارة كوريين جنوبيين تعرضت يوم السادس والعشرين من مارس الماضي لهجوم شنه 9 قراصنة مجهولون ، وخطفوا خلاله البحارة الكوريين الجنوبيين واقتادوهم على متن زورق سريع إلى مكان مجهول.

وأضافت الوزارة أنها على تنسيق وثيق مع دول المنطقة ، بما فيها غانا ونيجيريا وتوغو وبنين إضافة إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي لتحديد مكان وجودهم وتأمين إطلاق سراحهم.

ولم يتم حتى الآن تحديد مكان احتجاز البحارة الكوريين إلا أنه يفترض أنهم محتجزون في ولاية "بايلسا" جنوب نيجيريا.