جون بولتون: المفاوضات الأمريكية مع بيونغ يانغ قد تعطيها وقتا لإكمال الصواريخ الباليستيةVideo

أكتب :

2018-04-02 14:11:02

تحديث :

2018-04-02 18:17:25

قال "ليندسي غراهام" السيناتور الجمهوري عن ولاية ساوث كارولينا  إن "جون بولتون" المرشح لتولي منصب مستشار الأمن القومي الأمريكي قد عبر عن قلقه من أن المفاوضات الأمريكية مع كوريا الشمالية ، ومنها محادثات القمة بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"؛ قد تعطي وقتا كافيا تكمل فيه بيونغ يانغ عملية تطوير الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.
وأضاف السيناتور "ليندسي غراهام" في مقابلة أجرتها معه شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية أمس الأحد أن محادثات القمة التي من المتوقع عقدها في شهر مايو القادم لابد أن تستهدف تخلى كوريا الشمالية عن برامجها النووية، مؤكدا على ضرورة توقيع معاهدة سلام بين الولايات المتحدة والصين والكوريتين .
ومن المقرر أن يتولى "جون بولتون" الذي يعتبر قائدا لصقور الحزب الجمهوري منصب مستشار الأمن القومي يوم الاثنين القادم.

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