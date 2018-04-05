لقاء بين وزيري الخارجية الصيني والكوري الشمالي

صرحت وزارة الخارجية الصينية بأن وزير الخارجية الصيني "وانغ إيه" التقى بنظيره الكوري الشمالي "لي يونغ هو" اليوم في بكين.

نقلت الوزارة الصينية إن الوزير " وانغ إيه " قد قال إنه بعد الزيارة الناجحة التي قام بها الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إلى الصين في الأسبوع الماضي، اتفق الرئيس الصيني " شي جين بينغ " والزعيم الكوري الشمالي "كيم على العمل على تطوير العلاقات الكورية الشمالية والصينية وحل القضية النووية بشكل سلمي.

كما أضافت الوزارة الصينية أيضا أن حفظ وتطوير الصداقة التقليدية بين كوريا الشمالية والصين مهمان جدا للبلدين في الوضع الحالي ويجب تحقيق النتائج الناجحة لمباحثات القمة الكورية الشمالية والصينية الأخيرة من خلال تعزيز التبادلات الدبلوماسية في مختلف المستويات بين البلدين.

وطبقا للوزارة الصينية، رد وزير الخارجية الكوري الشمالي " لي يونغ هو " قائلا بأن مباحثات القمة الناجحة بين البلدين أتاحت فرصة مهمة لتطوير العلاقات بينهما وأشار إلى ضرورة ما اتفق عليه زعيما البلدين من خلال تعزيز التواصل الدبلوماسي في مختلف المستويات وتطوير علاقات الصداقة التقليدية بينهما.

كما أشاد وزير الخارجية الصينية بالموقف الكوري الشمالي الجاد من إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية والجهود الكورية الشمالية المهمة لتخفيف التوتر في الأوضاع في شبه الجزيرة. وأعرب عن التأييد لمباحثات القمة بين الكوريتين والأخرى بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة. علاوة على ذلك قال إن الصين تصر على الحوار باستمرار وستعمل بنشاط على تحقيق الهدف من نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية وبناء النظام السلمي فيها.



