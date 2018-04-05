وزير خارجية الشمال في زيارة إلى روسيا الأسبوع المقبل

أكتب :

2018-04-05 14:59:14

تحديث :

2018-04-05 14:59:14

وزير خارجية الشمال في زيارة إلى روسيا الأسبوع المقبل

من المقرر أن يزور كبير الدبلوماسيين الكوريين الشماليين بزيارة إلى روسيا، من الاثنين إلى الأربعاء في الأسبوع المقبل، لمناقشة القضايا المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية.
وقال المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية "ماريا زاخاروفا" في مؤتمر صحفي دوري أمس الأربعاء، إن وزير خارجية كوريا الشمالية "ري يونغ هو" سيجتمع مع نظيره الروسي "سيرجي لافروف" يوم الثلاثاء.
ومن المتوقع أن يناقش الجانبان العلاقات بين البلدين، ويتبادلا وجهات النظر حول سبل حل قضايا شبه الجزيرة الكورية، قبل القمة المرتقبة بين الكوريتين، وبين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.
وقال المتحدث باسم الكرملين "ديمتري بيسكوف" إنه لا يوجد اجتماع مقرر بين "ري" والرئيس الروسي "فلاديمير بوتن" خلال الزيارة.
وسوف يصل "ري" إلى موسكو بعد خضوره لاجتماع وزراء دول حركة عدم الانحياز، المقرر عقده يومي الخميس والجمعة، وزيارة أحد بلدان رابطة الكومنويلث للدول المستقلة.

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