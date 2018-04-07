وزيرا خارجية الصين وروسيا يبحثان قضايا شبه الجزيرة الكورية

عقد أمس الخميس في موسكو اجتماع بين وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" ونظيره الروسي "سيرجي لافروف".

وبحث الوزيران القضايا المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية حيث أكدا على أهمية نزع السلاح النووي لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية.

كما أكدا على ضرورة تنفيذ نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بالتزامن مع إنشاء نظام للسلام فيها ، وعن طريق حل التهديدات الأمنية التي تواجه كوريا الشمالية.

وقالا إنه من الضروري تنفيذ المفاوضات المتعلقة بهذا الشأن على مراحل ، مؤكدين على أهمية التزام الدول ذات الصلة بالواجبات في كل مرحلة وبصورة معقولة.

وتدل نتائج الاجتماع على أن الصين وروسيا قد شكلا إجماعا بينهما بشأن موقف كوريا الشمالية المتعلق بنزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.

وكان وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" قد اجتمع مع نظيره الكوري الشمالي "لي يونغ هو" يوم الثلاثاء الماضي.

ومن المقرر أن يلتقى وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف" مع نظيره الكوري الشمالي يوم الثلاثاء القادم .