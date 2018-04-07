فيسبوك: تسرب معلومات 85 ألف كوري جنوبي

أكتب :

2018-04-07 12:48:07

تحديث :

2018-04-07 12:48:07

فيسبوك: تسرب معلومات 85 ألف كوري جنوبي

قال فيسبوك إن أكثر من 80 ألف كوري جنوبي ربما تكون معلوماتهم قد تسربت، في حادثة تسريب المعلومات الهائلة التي وقعت في أكبر موقع للتواصل الاجتماعي.
وقالت شركة فيسبوك كوريا في بيان صحفي اليوم الجمعة إن ما مجموعه 85 ألفًا و893 من المستخدمين ربما تأثروا بانتهاك شركة "كامبريدج أنالتيكا" لبيانات ملايين المستخدمين على الموقع.
وقالت الشركة إن العدد المفترض للضحايا تم حسابه على أساس عدد الأصدقاء لـ 184 مستخدمًا كوريًا جنوبيًا قاموا بتثبيت تطبيق "thisisyourdigitallife"، الذي وقع منه الاختراق.
وقال فيسبوك إنه سيتواصل مع الضحايا المحتملين لإطلاعهم على الوضع وكيفية التصرف بشأن الحادث.

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