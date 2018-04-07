وزير الخارجية الكوري الشمالي يزور تركمانستان

تبين أن وزير الخارجية الكوري الشمالي الذي يزور أذربيجان حاليا للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية للدول الأعضاء لدى منظمة حركة عدم الانحياز، سوف يغادر متوجها الى روسيا مرورا بتركمانستان.

وأفادت وكالة انترفاكس الروسية بأن الوزير الكوري الشمالي "ري يونغ هو" يقوم بزيارة رسمية لتركمانستان خلال فترة 6-8 ابريل.

وقال المصدر المسؤول إن الوزير "لي" سيغادر تركمانستان يوم 9 متوجها إلى موسكو.

ومن المتوقع أن يعقد الوزير لي مباحثات مع نظيره التركمانستاني "راشيد ميريدوف".

ويذكر أن وزارة الخارجية الروسية أعلنت سابقا عن زيارة وزير الخارجية الكوري الشمالي لروسيا خلال فترة 9-11 ابريل، مشيرة الى عقد مباحثات بين وزيري خارجية البلدين في العاشر من أبريل.