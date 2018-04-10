كوريا الشمالية تعرب عن استعدادها لبحث نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة

قالت تقارير نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية إن التحضيرات لعقد محادثات القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية تجري حاليا بصورة جيدة.

ونقلت التقارير عن مصادر دبلوماسية في واشنطن قولها إن نجاح القمة الأمريكية الكورية الشمالية يعتمد بدرجة كبيرة على عزم كوريا الشمالية وجديتها في نزع أسلحتها النووية.

وأشار تقرير لوكالة "بلومبرغ" إلى أن الولايات المتحدة قد تأكدت مجددا من استعداد كوريا الشمالية لمناقشة نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية في محادثات القمة المتوقع عقدها بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في شهر مايو القادم.

كما ذكرت شبكة "سي إن إن" الاخبارية أمس الأحد أن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية تجريان مباحثات سرية بينهما على مستوى العمل تحضيرا للقمة المرتقبة.

وأضافت أن مدير المخابرات المركزية الأمريكية "مايك بومبيو" الذي تم تعيينه وزيرا للخارجية هو المسؤول عن هذه المباحثات السرية التي تتركز حاليا على تحديد مكان انعقاد القمة، حيث ترغب كوريا الشمالية في عقد المحادثات في عاصمتها بيونغ يانغ.

وأضافت أن الرئيس الأمريكي "ترامب" قال مؤخرا إنه يتطلع إلى القمة مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم"، وهو ما يشير إلى إجراء المباحثات بين واشنطن وبيونغ يانغ بشكل جيد.