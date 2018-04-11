إغلاق معهد بحثي أمريكي مثير للجدل في مايو

من المنتظر أن يتم إغلاق معهد الأبحاث الكورية الأمريكية الشهر القادم في أعقاب قرار الحكومة الكورية الجنوبية بقطع التمويل عنه، وفقا لما ذكره مدير المعهد، أمس الثلاثاء.

وأوضح "كو جيه" مدير المعهد، التابع لكلية الدراسات الدولية المتقدمة في جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، في تصريحات أدلى بها لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أمس، أن عميد كلية الدراسات الدولية المتقدمة قد أخطر رئيس المعهد "روبرت غالوتشي"، أول من أمس الاثنين، بقرار إغلاق المعهد يوم الحادي عشر من شهر مايو القادم.

ويجيء ذلك بعد أن قرر المعهد الكوري للسياسات الاقتصادية الدولية التابع لمكتب رئيس الوزراء الكوري، وقف تمويل المعهد ابتداء من شهر يونيو، مشيرا إلى وجود مشاكل حول الشفافية في المحاسبة واختيار الباحثين الزائرين والمتدربين. من جانبه ادعى "غالوتشي" أنه كان هناك ضغوط من قبل مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية للإطاحة بمدير المعهد "كو" بسبب ميوله المحافظة غير المنسجمة مع إدارة "مون جيه إين" الليبرالية. من ناحية أخرى، سيستمر موقع "38 نورث"، الذي يقوم برصد التطورات ذات الصلة بكوريا الشمالية، والذي يديره المعهد، في عمله بشكل مستقل، حيث يتلقى تمويله من تبرعات تقدمها مؤسسة "كارنيغي تراست".

