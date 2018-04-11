موسكو تنفي قيام بكين باقتراح عقد مباحثات نووية رباعية

نفى وزير الخارجية الروسى "سيرجى لافروف" التقارير التي تحدثت عن أن الصين اقترحت على الولايات المتحدة تغيير المحادثات النووية السداسية لتصبح محادثات رباعية، بحيث يتم باستثناء روسيا واليابان منها.

وأدلى "لافروف" بهذه التصريحات أمس الثلاثاء خلال مؤتمر صحفى عقب محادثاته مع نظيره الكوري الشمالي "ري يونغ هو" في موسكو، حيث أوضح أنه سأل وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" بشكل مباشر عن هذه الشائعات خلال زيارته لموسكو الأسبوع الماضي، وقال إن "وانغ" أنكر ذلك تماما.

وشدد وزير الخارجية الروسي على أن المحادثات النووية السداسية هي إطار ضروري من أجل إجراء مفاوضات تستهدف نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، وأيضا لمناقشة القضايا الأمنية في منطقة شمال شرق آسيا.

وأضاف "لافروف" أنه لم يناقش مع وزير خارجية كوريا الشمالية محادثات القمة بين قادة الدولتين.

