فرقة فنية صينية تزور كوريا الشمالية

أكتب :

2018-04-11 15:38:15

تحديث :

2018-04-11 16:30:14

فرقة فنية صينية تزور كوريا الشمالية

قال تقرير نشرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية اليوم إن فرقة فنية صينية بقيادة مدير الاتصالات الدولية في الحزب الشيوعي الصيني "سونغ داو" ستشارك في الدورة الحادية والثلاثين من "مهرجان الصداقة والفن في ربيع أبريل"، الذي يقام في كوريا الشمالية.
وتأتي هذه الزيارة بعد حوالي أسبوعين من زيارة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إلى الصين، مما يشير إلى تطبيع العلاقات بين كوريا الشمالية والصين بسرعة.
وقالت الوكالة إن زيارة الفرقة الفنية الصينية المشهورة إلى كوريا الشمالية تأتي لأول مرة منذ اتفاق زعيمي البلدين على تعزيز التبادلات الثقافية بينهما خلال زيارة كيم التاريخية إلى الصين، وهو ما سيسهم في تعزيز وتطوير علاقات الصداقة التقليدية بين البلدين.
الجدير بالذكر أن كوريا الشمالية ظلت تنظم المهرجان الربيعي للصداقة والفن بدعوة عدد من الفنانين من مختلف دول العالم كل عامين بمناسبة عيد ميلاد الزعيم الكوري الشمالي الأسبق "كيم إيل سونغ". وستنظم مهرجان هذا العام خلال الفترة من اليوم وحتى يوم 17 من هذا الشهر.

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