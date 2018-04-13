اجتماع بين كبار المستشاريين الأمنيين من كوريا والولايات المتحدة

من المقرر أن يجتمع كبار المستشارين الأمنيين من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في واشنطن، اليوم الخميس، للتنسيق وتبادل وجهات النظر، قبل انعقاد القمة المرتقبة بين الكوريتين، والقمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وقال مسؤول كبير في رئاسة الجمهورية في سيول اليوم الخميس إن مستشار الأمن القومي "تشونغ أوي يونغ" قد بدأ زيارة إلى واشنطن أمس الأربعاء، للاجتماع مع نظيره الأمريكي "جون بولتون".

وكان من المقرر أن يجتمع المسؤولان أمس، لكن الاجتماع تأجل يوما، نظرًا لاحتياج "بولتون" للتعامل مع الرد الأمريكي على سوريا، وفقًا لمسؤول في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض.

ومن المتوقع أن ينشئ "تشونغ" و"بولتون" خطًّا ساخنًا بينهما، قبل انعقاد القمتين المرتقبتيْن.

وسيكون هذا الاجتماع هو الأول من نوعه للمستشار "تشونغ" مع "بولتون" منذ تولي الأخير لمنصبه.

