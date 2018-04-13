المرشح لمنصب وزير الخارجية الأمريكي يشدد على حل القضية النووية

أكتب :

2018-04-12 16:17:40

تحديث :

2018-04-12 16:17:40

المرشح لمنصب وزير الخارجية الأمريكي يشدد على حل القضية النووية

من المتوقع أن يعلن "مايك بومبيو"، مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، والمرشح لمنصب وزير خارجية الولايات المتحدة، أنَّ أبرز أولوياته هي التعامل مع القضية النووية لكوريا الشمالية، وذلك في جلسة تأكيد ترشيحه التي ستعقد اليوم الخميس.
ووفقًا لتصريح "بومبيو" أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، والذي حصلت عليه وسائل الإعلام الأمريكية أمس الأربعاء، قال إنه لا توجد مهمة دبلوماسية أخرى تفوق في أهميتها هذا التهديد المستمر منذ عقود.
كما اشار إلى أنه قرأ سجلات المخابرات الأمريكية للمفاوضات السابقة مع كوريا الشمالية، معربا عن ثقته في أن واشنطن لن تكرر أخطاء الماضي.
وأضاف أنَّه والرئيس دونالد ترامب ليسا من الذين يمارسون الألعاب على مائدة المفاوضات.

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