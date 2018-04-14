الرئيس الروسي يعتزم إجراء مباحثات مع الرئيس الكوري في يونيو

قال الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" إنه يعتزم إجراء مباحثات مع الرئيس الكوري "مون جيه إين" في شهر يونيو القادم في روسيا ليناقش معه القضايا المعلقة بين البلدين والقضايا الدولية الأخرى.

وجاء هذا التصريح في كلمة ألقاها "بوتين" خلال مراسم تسلم أوراق اعتماد سبعة عشر سفيرا جديدا لدى موسكو، بمن فيهم السفير الكوري "أو يون كن"، حيث أضاف أن روسيا وكوريا تحفاظان على علاقات ودية، وأن هناك اتجاها إيجابيا للعلاقات بينهما في المجالات التجارية والاقتصادية.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين سيول وموسكو قد زاد بنسبة 27% في العام الماضي ليتجاوز 19 مليار دولار.

وقال "بوتين" إنه سيبحث مع الرئيس الكوري "مون جيه إين"، الذي من المخطط أن يقوم بزيارة لروسيا في شهر يونيو القادم، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والقضايا الدولية الأخرى، ومنها الوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية.