واشنطن تؤكد استمرار عقوباتها المشددة على بيونغ يانغ

قال وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوشين" إن السبب الرئيسي في إظهار كوريا الشمالية نيتها للجلوس مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" وبحث قضية نزع السلاح النووي، يرجع إلى حملة الضغط الأقصى التي تنتجها الولايات المتحدة ضد بيونغ يانغ.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير "منوشين" اول من أمس الأربعاء خلال جلسة استماع للجنة الفرعية للاعتمادات التابعة لمجلس النواب الأمريكي، حيث أكد أيضا أن الولايات المتحدة تتعاون تعاونا وثيقا مع كوريا الجنوبية والصين في عملية فرض العقوبات على كوريا الشمالية.

وردا على سؤال حول خطة الحكومة الأمريكية لفرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية، قال "منوشين" إن الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوباتها المشددة على بيونغ يانغ.

وأكد أن الولايات المتحدة تبحث فرض عقوبات قوية جدا على إيران، فيما يدرس الرئيس "دونالد ترامب" مسألة إعادة التفاوض حول الاتفاق النووي الإيراني.