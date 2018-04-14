بوتن يأمل في مناقشة القضايا الثنائية مع الرئيس مون

أكتب :

2018-04-13 14:07:09

تحديث :

2018-04-13 14:07:09

بوتن يأمل في مناقشة القضايا الثنائية مع الرئيس مون

يقول الرئيس الروسي "فلاديمير بوتن" إنه يريد مناقشة القضايا الثنائية والدولية مع الرئيس الكوري "مون جيه إين"، عندما يزور الرئيس الكوري الجنوبي موسكو في شهر يونيو.
أدلى "بوتن" بهذه التصريحات أول أمس الأربعاء، عند تسلمه أوراق اعتماد 17 سفيرًا جديدًا إلى روسيا، بما في ذلك السفير الكوري "وو يون كيون".
وخلال اللقاء، أبرز "بوتن" العلاقة الودية بين روسيا وكوريا الجنوبية، وقال إن الاتجاهات الإيجابية ملحوظة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مضيفًا أن التجارة الثنائية بينهما قفزت بنسبة 27% في العام الماضي، لتصل إلى 19 مليار دولار أمريكي.
كما ذكر أن المستثمرين الكوريين الجنوبيين يشاركون بفاعلية في مشروعات تطوير الشرق الأقصى الروسي.

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