ترامب يقول إن لقاءه مع الزعيم الكوري الشمالي سيكون رائعا

أكتب :

2018-04-13 14:44:13

تحديث :

2018-04-13 14:52:41

ترامب يقول إن لقاءه مع الزعيم الكوري الشمالي سيكون رائعا

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إنه يتم الآن تحضير للقاء بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، معربا عن اعتقاده بأن ذلك اللقاء "سيكون رائعا".
جاء ذلك في تصريح أدلى به "ترامب" خلال لقائه مع حكام الولايات الأمريكية أمس الخميس في البيت الأبيض، حيث أضاف أنه سيشارك في المفاوضات مع كوريا الشمالية بكثير من الاحترام.
وأشاد "ترامب" بالصين لما تبذله من جهود بخصوص كوريا الشمالية، وقال إن بكين تقدم مساعدات كبيرة للولايات المتحدة.
وكان "ترامب" قد قال يوم الاثنين الماضي إنه يعتزم الاجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في شهر مايو أو أوائل شهر يونيو القادم.
وعبر عن أمله في التوصل إلى اتفاق خلال ذلك الاجتماع بشأن نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية.

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