الأمم المتحدة تحتاج لـ111 مليون دولار لتقديمها كدعم إنساني لكوريا الشمالية

قال تقرير بثه راديو آسيا الحرة الأمريكي إن الأمم المتحدة أوضحت أنها تحتاج إلى الحصول على 111 مليون دولار لتخصيصها في مشروعات تقديم الدعم الإنساني لكوريا الشمالية خلال هذا العام.

وطبقا لخطة الاحتياجات والأولويات لعام 2018 للأمم المتحدة، ستقدم وكالات الأمم المتحدة الخمس العاملة في كوريا الشمالية إلى جانب خمس منظمات مدنية أوربية، مساعدات إنسانية لـ13 مليون شخص في جميع أنحاء كوريا الشمالية يعانون من من انعدام الأمن الغذائي ونقص التغذية.

وبموجب الخطة، سيتم تخصيص 38.5 مليون دولار من بين مبلغ الـ111 مليون دولار، في تحسين التغذية، و37 مليون دولار في الرعاية الصحية ، و26 مليون دولار في تعزيز الأمن الغذائي، و9.5 مليون دولار في خدمات المياه والصرف الصحي.