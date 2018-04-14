كيم جونغ أون يشير إلى إمكانية وضع خطة لنزع السلاح النووي قبل القمة مع ترامب

قال تقرير نشرته صحيفة طوكيو اليابانية اليوم الجمعة إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد قال للرئيس الصيني "شي جين بينغ" إنه سيمكن وضع خطة لنزع السلاح النووي قبل أو بعد محادثات القمة مع الولايات المتحدة، وذلك بشرط أن تظهر واشنطن إخلاصها بشأن تلك القمة.

وأضافت الصحيفة أن "كيم" عبر عن استعداده للتخلى عن الأسلحة النووية إذا قدمت الولايات المتحدة ضمانات للحفاظ على النظام في كوريا الشمالية وتقديم تعويضات عن تخليها عن أسلحتها النووية.

وأكد "كيم جونغ أون" أنه ليست هناك حاجة لأن تمتلك كوريا الشمالية أسلحة نووية إذا توقفت الولايات المتحدة عن سياساتها العدائية ضدها.

كما عبر "كيم" عن استعداده للعودة إلى المحادثات النووية السداسية.