توقعات بتوصل واشنطن وبيونغ يانغ إلى اتفاق بشأن نزع السلاح النووي في القمة بينهما

توقع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية المرشح لمنصب وزير الخارجية "مايك بومبيو" أن يتوصل الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إلى اتفاق بشأن الشروط المسبقة لنزع السلاح النووي في القمة المرتقبة بينهما.

ونفى "بومبيو" أن يكون مؤيدا لتغيير النظام في كوريا الشمالية، وذلك بعد تعليقات سابقة له تم تفسيرها على أنه يؤيد إسقاط النظام في بيونغ يانغ.

وجاء حديث "بومبيو" خلال جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ أمس الخميس حيث أشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يجلس فيها رئيس أمريكي وزعيم كوري شمالي على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل للتحديات الصعبة والمعقدة المعلقة بين البلدين.

وأكد أن القمة المرتقبة ستمهد الطريق لتحقيق النتائج الدبلوماسية التي تحتاج إليها الولايات المتحدة والعالم أجمع، مشيرا إلى أنه من الصعب التوصل إلى اتفاق شامل بشأن نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية في تلك القمة.