فرقة فنية صينية تزور كوريا الشمالية في إطار التبادلات الثقافية

تزور فرقة فنية صينية كوريا الشمالية، لحضور حدث ثقافي في بيونغ يانغ، في إشارة لحدوث تحسن في العلاقات بين الحلفاء، بعد القمة بين قادة البلدين التي انعقدت في بكين في الشهر الماضي.

ويقود الوفد الصيني "سونغ تاو"، رئيس الدائرة الدولية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي. وقد غادر الوفد مطار العاصمة بكين في الساعة 2:30 بعد ظهر أمس الجمعة.

ويتكون الوفد من حوالي 50 شخصًا، بما في ذلك العديد من الفنانين. ومن المقرر أن يشاركوا في مهرجان الصداقة الربيعي في الحادي والثلاثين من أبريل، الذي يُعقَد بمناسبة مولد مؤسس كوريا الشمالية "كيم إيل سونغ"، الذي يصادف يوم الأحد.

ومن المحتمل أن يجتمع "سونغ" مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" خلال الزيارة.

وهذه هي المرة الأولى التي تهبط فيها طائرة تابعة لشركة "إير تشاينا" في "بيونغ يانغ"، منذ زيارة "سونغ" للشمال كمبعوث خاص للرئيس الصيني في نوفمبر الماضي.

وقال مصدر دبلوماسي في بكين إن شركة الطيران الصينية علقت خدماتها مؤقتًا بسبب نقص الطلب، لكنه أضاف أن هناك تكهنات تشير إلى احتمالية استئنافها لنشاطها.

