وزير الدفاع الأمريكي متفائل بحذر بشأن نزع السلاح النووي الكوري الشمالي

أعرب وزير الدفاع الأمريكي "جيمس ماتيس" عن تفاؤل حذر بشأن احتمالات نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية.

وفي جلسة استماع عقدتها لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي أول من أمس الخميس، قال "ماتيس" إنه "متفائل بحذر بأن بلاده قد تكون على الطريق الصحيح لنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية".

كما أشار إلى أن المفاوضات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية لم تكن أبدا بلا فائدة.

وأعرب وزير الدفاع الأمريكي عن اعتقاده بأن حملة الضغوط التي أطلقها الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" هي التي تقف وراء قرار كوريا الشمالية بالجلوس على طاولة المفاوضات في القمة بين الكوريتين، مؤكدا أن المساعي الدبلوماسية تقود جهود حل القضية النووية بشكل واضح.



