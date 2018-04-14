وزارة الخارجية البريطانية تجدد تحذيرها من السفر على خطوط كوريو

قال تقرير بثه راديو "آسيا الحرة" الأمريكي اليوم السبت، إن الحكومة البريطانية جددت تحذيرها من سفر موظفي وزارة الخارجية باستخدام شركة الخطوط الجوية الكورية الشمالية "إير كوريو". وأوضح التقرير أن وزارة الخارجية أشارت إلى أن أسطول شركة طيران كوريو لا يفي بالمعايير الدولية، باستثناء طائرتيْن روسيتين من طراز "توبوليف تي يو -2020". وأضاف التحذير الصادر عن وزارة الخارجية البريطانية أنه يمكن لموظفي الوزارة السفر عبر شركة الخطوط الجوية الكورية الشمالية فقط عندما يكون ذلك ضروريا من الناحية العملية، مشيرا إلى أن هذا الموقف يظل قيد المراجعة.

كما أشار التقرير أيضا إلى أن شركة طيران كوريو قد تم حظرها من خدمة مدن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة. وقال إن حوادث طائرات الشركة التي وقعت في يوليو 2016 ومايو 2017، تبرز افتقارها إلى المعلومات الرسمية المتعلقة بسجل ومعايير السلامة الجوية. ويذكر أنه خلال رحلة جوية من بيونغ يانغ إلى بكين في شهر مايو من العام الماضي، سقطت أجزاء من جسم طائرة تابعة لشركة "إيرو كوريو" من طراز "تي دبليو – 204" على ارتفاع 9200 متر، كما اندلع حريق في مقصورة القيادة في طائرة أخرى من نفس الطراز خلال رحلة من بيونغ يانغ إلى بكين في يوليو 2016، مما أدى إلى هبوطها بشكل طارئ في مطار "شين يانغ" الصيني.

