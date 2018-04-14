وزير خارجية كوريا الشمالية يناقش مشروعا لوجستيا في روسيا

قالت الحكومة الروسية أمس الجمعة إن "ري يونغ هو" وزير خارجية كوريا الشمالية الذي زار موسكو مؤخرا، قد أجرى محادثات مع نائب رئيس الوزراء الروسي "يورى تروتنيف" أول من أمس الخميس.

وصرح مكتب نائب رئيس الوزراء لوكالة الأنباء الروسية "تاس" بأن المسئوليْن ناقشا التعاون في تنفيذ مشروع "راجين - خاسان"، وكذلك آفاق تطوير العلاقات التجارية الثنائية.

ويذكر أن مشروع "راجين – خاسان" هو خطة لوجستية شاملة لاستخدام ميناء "راجين" في كوريا الشمالية وخط سكك حديدية يبلغ طوله 54 كيلومتراً يربط "راجين" مع مدينة "خاسان" الحدودية الروسية، من أجل نقل البضائع المتداولة بواسطة السكك الحديدية عبر سيبيريا.

وقد وصل وزير خارجية كوريا الشمالية إلى روسيا يوم الاثنين الماضي في زيارة استغرقت أربعة أيام. وغادر "ري" موسكو متوجها إلى "دوشانبي" عاصمة طاجيكستان مساء الخميس، حيث يجتمع مع المسؤولين هناك حتى الغد الأحد.



