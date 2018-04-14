واشنطن تؤكد استمرار الاستعدادات لعقد القمة بين ترامب وكيم

صرح مصدر مسؤول رفيع المستوى في الحكومة الأمريكية بأن الاستعدادات لعقد القمة المرتقبة بين الرئيس "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" مازالت جارية، لكنه لم يتم حتى الآن تحديد موعدها بدقة أو مكان انعقادها.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن المصدر قوله إن عملية التخطيط للقمة ظلت جارية منذ عدة أسابيع بمشاركة شخصيات تتمتع بخبرات كبيرة في التعامل مع كوريا الشمالية، مشيرا إلى أن هذه التحضيرات تتم بشكل غير علني وشامل في نفس الوقت.

وفيما يتعلق بالتواصل مع كوريا الشمالية خلال تلك التحضيرات، قال المصدر إنه يجب أن يكون التواصل كافيا من أجل التأسيس والتحضير لعقد قمة ناجحة.

وأشار إلى أن "ترامب" قدم الشكر للرئيس الصيني "شي جين بينغ" لإبقائه الولايات المتحدة على علم جيد باتصالاته الدبلوماسيته الخاصة مع كوريا الشمالية.



