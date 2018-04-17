الهجمات الثلاثية على سوريا تشمل منشأة عمل فيها فنيون كوريون شماليون

تبين أن الهجمات التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على سوريا قد أطلقت خلالها 105 صواريخ، منها 76 صاروخا على مركز "برزة" للأبحاث والتنمية في منطقة دمشق الكبرى، و27 صاروخا على موقعين قرب مدينة حمص غرب سوريا يستخدمان لتخزين وتجميع الأسلحة الكيميائية.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أمس الأحد نقلا عن تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة للعقوبات ضد كوريا الشمالية، إن عددا من المستشارين الفنيين الكوريين الشماليين كانوا قد عملوا في مركز "برزة" للأبحاث والتنمية، وظل بعضهم يعملون فيه حتى الآن.

ونفت سوريا صحة هذا التقرير، وقالت إن الكوريين الشماليين المقيمين في سوريا بعملون في المجالات الرياضية.

وأشار تقرير للجنة العقوبات ضد كوريا الشمالية إلى أن كوريا الشمالية قامت بتصدير 40 مادة محظورة، منها مكونات صاروخية، إلى سوريا خلال الفترة من عام 2012 وحتى عام 2017.

وطبقا لما ذكرته صحيفة "ذا هيل" البرلمانية الأمريكية، طلب ثمانية نواب جمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، من وزير الخارجية بالوكالة "جون سوليفان" ووزير الخزانة "ستيفن منوشين" فرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية وسوريا.