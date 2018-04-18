اجتماع ترامب مع آبيه يركز على القمة بين واشنطن وبيونغ يانغ

أكتب :

2018-04-17 11:00:53

تحديث :

2018-04-17 11:00:53

اجتماع ترامب مع آبيه يركز على القمة بين واشنطن وبيونغ يانغ

قالت الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ورئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" سيركزان خلال اجتماعهما اليوم على الاستعدادات الجارية للقمة المرتقبة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.
ومن المقرر أن يعقد الجانبان محادثات قمة في منتجع "مارا لاغو" الذي يمتلكه الرئيس الأمريكي في مدينة "بالم بيتش" بولاية "فلوريدا"، اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض "سارا ساندرز" في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة المتجهة إلى "فلوريدا" أمس الاثنين، إنها تأمل أن تكون القمة الأمريكية اليابانية إيجابية للغاية، مشيرة إلى أن الاستعدادات مازالت جارية.
وبالنسبة لجدول أعمال القمة، قالت "ساندرز" إن المحادثات سوف تركز في الغالب على كيفية الإعداد للقمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، بالإضافة إلى الكثير من المناقشات حول القضايا التجارية.



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