وزير خارجية الصين يناقش القضية النووية مع رئيس الوزراء الياباني

التقى وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" مع رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" في طوكيو أمس الاثنين، لمناقشة القضية النووية لكوريا الشمالية.

ووفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء، فقد أكد "وانغ" على الحاجة إلى إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، واعتماد اتفاق للسلام بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في وقت واحد.

ونقلت الوزارة عن "وانغ" قوله لرئيس الوزراء الياباني إن هذا المنهج سيعالج بشكل جماعي القضايا الرئيسية في شبه الجزيرة الكورية.

وقال "وانغ" إن التوتر في شبه الجزيرة الكورية قد تراجع بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، مع تشكُّل مزاج يميل إلى التخلي عن الأسلحة النووية.

وأرجع هذا التقدم إلى المساعي التي بذلتها الصين والدول الأخرى، مضيفًا أنه يرى أن طلب كوريا الشمالية بمعالجة مخاوفها الأمنية أمر عادل.

وأضاف "وانغ" أن "آبيه" كرَّر موقفه الي يؤكد قوله بأن القضية النووية لكوريا الشمالية أمر بالغ الأهمية بالنسبة لليابان. كما طرح "آبيه" قضية المختطفين اليابانيين لدى كوريا الشمالية.