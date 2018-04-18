ترامب يبارك اجتماع الكوريتين لإنهاء الحرب

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية سوف تجتمعان لإنهاء الحرب بينهما التي دامت عقودا من الزمان، وأنه يبارك لهما هذا الاجتماع.

وأدلى "ترامب" بهذه التصريحات أمس الثلاثاء فى بداية مباحثاته مع رئيس الوزراء اليابانى "شينزو آبيه" في منتجع "مارا لاغو" الذي يمتلكه الرئيس الأمريكي في ولاية فلوريدا. وأشار "ترامب" إلى أن الناس لا يدركون أن الحرب الكورية لم تنته بعد، وأن الكوريتين ستناقشان إنهاء هذه الحرب، معربا عن مباركته لهذه الخطوة. ويذكر أن الكوريتين قد وقعتا اتفاقية هدنة لوقف الحرب الأهلية بينهما في عام 1953، ومازالتا بالفعل من الناحية النظرية، في حالة حرب. وكشف "ترامب" أيضا عن إجراء "اتصالات مباشرة" بين كبار المسؤولين في الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وقال إن بلاده بدأت في إجراء محادثات مباشرة مع بيونغ يانغ "على مستويات عالية للغاية". كما قال "ترامب" أيضا إنه من المحتمل أن يُعقد اجتماعه مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في أوائل يونيو أو قبل ذلك، على افتراض أن الأمور تسير على ما يرام.

لكنه أضاف أيضا أنه من المحتمل ألا تسير الأمور على ما يرام وألا يتم عقد أي اجتماع، مشددا على أن الولايات المتحدة سوف تستمر في السير على نفس الطريق القوي الذي سلكته منذ البداية.

