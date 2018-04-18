واشنطن تؤكد بحث قضية المحتجزين الأمريكيين في كوريا الشمالية خلال القمة

أكد "ماثيو بوتينغر" المسؤول عن الشؤون الآسيوية في مجلس الأمن القومي التابع للرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، أنه سيتم بحث مسألة تحرير ثلاثة مواطنين أمريكيين معتقلين حاليا في كوريا الشمالية، خلال أي محادثات بين المسؤولين الأمريكيين ونظرائهم الكوريين الشماليين، ضمن المناقشات الجارية للإعداد للقمة المرتبقة بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".

وقال تقرير نشرته وكالة "رويترز" للأنباء إن "بوتينغر" أدلى بهذه التصريحات للصحفيين أمس الثلاثاء، حيث أضاف أن حقيقة وجود ثلاثة أمريكيين محتجزين بصورة غير قانونية في كوريا الشمالية أمر يدور في أذهان جميع المسؤولين الذين يخدمون في الإدارة الأمريكية حاليا.

وقال إنه لن يتحدث عن كيفية تأثير هذه القضية على الأوضاع الراهنة، لكنها بالتأكيد تؤثر بشكل كبير على التفاعلات المستقبلية بين الجانبين.



