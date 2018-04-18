تقرير يكشف عن لقاء بين مايك بومبيو وكيم جونغ أونVideo

أكتب :

2018-04-18 11:44:57

تحديث :

2018-04-18 17:58:12

قال تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن "مايك بومبيو" مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، والمرشح لوزارة الخارجية، قد التقى بالزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" خلال عطلة عيد الفصح.
وقالت الصحيفة في تقريرها الذي نشرته أمس الثلاثاء، إن "بومبيو" قام بزيارة سرية إلى كوريا الشمالية كمبعوث من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، مستشهدة في ذلك بشخصين على علم مباشر بتلك الرحلة، حيث نقلت عنهما أن الزيارة كانت جزءًا من الجهود الرامية إلى إرساء أساس للمحادثات المرتقبة بين "ترامب" والزعيم الكوري الشمالي.
وجاءت تلك الرحلة التي لم يتم الإبلاغ عنها مسبقاً بعد ترشيح "بومبيو" ليحل محل "ريكس تيلرسون" في منصب وزير الخارجية.
ووفقا للتقرير، رفضت وكالة المخابرات المركزية والبيت الأبيض والحكومة الكورية الشمالية التعليق على هذا الموضوع.
ويعتبر مثل ذلك اللقاء بين "بومبيو" و"كيم جونغ أون" الأعلى على الإطلاق بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية منذ عام 2000.

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