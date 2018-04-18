خطة كورية أمريكية يابانية لإخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية حتى 2020

قال تقرير نشرته صحيفة "مينيتشي" اليابانية إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان بدأت في إعداد خطة لمطالبة كوريا الشمالية بإلغاء برنامجها النووي بشكل كامل حتى عام 2020.

وأوضحت الصحيفة أنه من المقررتحديد فترة نزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية بعامين بدءا من مباحثات القمة بين الكوريتين في نهاية هذا الشهر ومباحثات القمة المرتقبة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، مشيرة إلى أن مباحثات القمة الأمريكية اليابانية تناقش هذا الموضوع حاليا.

كما صرح مسؤول كبير في الحكومة اليابانية بأن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان تتبادل الآراء حول الجدول الزمني الخاص بإخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية. وقال في تصريحات لصحيفة مينيتشي إنه لن يتم نزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية إذا لم يتحقق ذلك في الفترة الأولى من رئاسة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" التي ستنتهي في شهر يناير من عام 2021.

وقال مسؤول حكومي ياباني آخر إنه من المهم تحديد الفترة من أجل عدم إضاعة الوقت بواسطة بيونغ يانغ، مشيرا إلى أن عام 2020 سيكون نقطة تحول في هذا الشأن وأنه يتم حاليا البحث في مختلف الطرق لتحقيق ذلك الهدف، بما في ذلك حضور الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ اون" إلى أولمبياد طوكيو لعام 2020.

ومن ناحية أخرى نقلت وكالة كيوطو اليابانية للأنباء عن مصادر دبلوماسية قولها إن الولايات المتحدة تدرس حاليا سيناريو تستهدف من خلاله إبرام صفقة شاملة تشمل إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية بشكل كامل وقابل للتفتيش ولا رجعة عنه، وتوفير ضمانات للنظام الكوري الشمالي.

وقال تقرير نشرته صحيفة أساهي اليابانية إن الحكومة الكورية الجنوبية لن تدرج مسألة التعاون الاقتصادي بين الكوريتين ضمن موضوعات النقاش في مباحثات القمة بين الكوريتين التي ستعقد يوم 27 من هذا الشهر، بل ستركز على قضية نزع الأسلحة النووية. وأضافت أن مسؤولا في الحكومة الكورية طرح قضية نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية وإقرار السلام وتحسين العلاقات بين الكوريتين كأهم محاور لمباحثات القمة بين الكوريتين.