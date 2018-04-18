تقرير يشير إلى حدوث تطور في هيكل السلطة في كوريا الشمالية

تبين أن وسائل الإعلام الكورية الشمالية قد استخدمت وصف "محترمة" مع "لي سول جو" زوجة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ اون" لأول مرة، مما جذب اهتماما خاصا بين الخبراء الأمريكيين في القضايا ذات الصلة بكوريا الشمالية.

تجدر الإشارة إلى أن وسائل الإعلام الكورية الشمالية الرئيسية بما فيها وكالة جوسون للأنباء والتلفزيون المركزي، قد بدأت في استخدام لقب "السيدة لي سول جو المحترمة" منذ يوم 15 من هذا الشهر الذي نقلت فيه خبرا عن مشاهدتها لعرض قدمته فرقة فنية صينية.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية بأن السيدة لي سول جو المحترمة شاهدت العمل الفني بعنوان "زيزيل" للفرقة الصينية المركزية للباليه.

وفي تصريحات لتقرير أوردته قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، قال "تروي ستانغورن" الباحث في المعهد الاقتصادي الكوري الأمريكي الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، إنه لا يوجد شي يحدث بالصدفة في كوريا الشمالية وأن كل حركة يتم إخراجها بهدف محدد، مشيرا في هذا السياق إلى مكانة لي سول جو.

وأوضح أن آخر استخدام لعبارة "السيدة الأولى" في كوريا الشمالية كان مع "كيم سونغ إيه" زوجة الزعيم الكوري الشمالي الأسبق الراحل "كيم إيل سونغ" في سبعينيات القرن الماضي، حيث تم بعد ذلك استعمال عبارة "الرفيقة" مع زوجات كيم وابنه كيم جونغ إيل".

وأشار الباحث الأمريكي إلى أن لقب السيدة الأولى يسهم في القضاء على الآثار الشيوعية القديمة في كوريا الشمالية، وأن تحسين مكانة لي سيسهم في تعزيز مكانة أسرة كيم في كوريا الشمالية وتغيير أفكار المجتمع الدولي عن كوريا الشمالية في آن واحد.

وقال التقرير إن زوجة كيم جونغ اون حظيت بمستوى جديد من الاحترام عبر وسائل الإعلام الكورية الشمالية وأن لقبها قد يشير إلى تطور هيكل السلطة في الدولة المنعزلة.

