مجموعة السبع تؤكد استمرار الضغوط الاقتصادية ضد كوريا الشمالية

أكتب :

2018-04-19 10:44:07

تحديث :

2018-04-19 11:34:47

مجموعة السبع تؤكد استمرار الضغوط الاقتصادية ضد كوريا الشمالية

انتقد وزراء مالية مجموعة الدول السبع الكبرى أمس محاولات كوريا الشمالية لدخول النظام المالي الدولي بواسطة ما يسمى بـ"الشركات الشبحية"، وشددوا على الاستمرار في توجيه أقصى حد من الضغوط الاقتصادية ضد بيونغ يانغ.
وأعرب الوزراء في بيان مشترك عن القلق من مخالفة كوريا الشمالية للعقوبات الدولية ودعوا إلى القضاء على التعاملات المالية الكورية الشمالية غير القانونية وتعزيز الرقابة عليها.
وقال البيان إن الأجهزة المالية التابعة لمجموعة السبع الكبرى تقوم بدور مهم في مكافحة الأنشطة الكورية الشمالية غير القانونية، وطالبوا الدول الأخرى أيضا بضرورة اتخاذ الحذر وتنفيذ إجراءات تستهدف منع التعاملات المالية مع الجهات الكورية الشمالية.
كما أعرب البيان عن عزم الدول السبع الكبرى الاستمرار في ممارسة أكبر قدر من الضغوط الاقتصادية على كوريا الشمالية.

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