ترامب يؤكد بذل قصارى جهده لإنجاح لقائه مع كيم جونغ أون

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في تصريحات أدلى بها أمس إنه سيعمل كل ما في وسعه لإنجاح مباحثات القمة مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ اون".

جاء ذلك في لقاء صحفي مشترك عقده مع رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" في منتجع "مارا لاغو" في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي قد أرسل في أوائل هذا الشهر وزير خارجيته المعين "مايك بومبيو" إلى كوريا الشمالية كمبعوث رئاسي خاص.

وتفسر تصريحاته هذه بالتعبير عن إرادته القوية لتحقيق نتائج فعالة فيما يتعلق بإخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية خلال مباحثات القمة الكورية الشمالية الأمريكية التي من المتوقع عقدها في شهر مايو أو بداية شهر يونيو.

من ناحية أخرى، قال ترامب إن "بومبيو" زار كوريا الشمالية وأجرى لقاء ممتازا مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ اون" وقضى وقتا جيدا معه.

وأضاف أن بومبيو ذكي جدا ويقيم علاقات طيبة مع الناس.