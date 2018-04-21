وكالة الطاقة الذرية مستعدة لتفتيش المنشآت النووية في كوريا الشمالية

أكتب :

2018-04-20 11:42:09

تحديث :

2018-04-20 13:29:55

وكالة الطاقة الذرية مستعدة لتفتيش المنشآت النووية في كوريا الشمالية

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "يوكيا أمانو" إن الوكالة مستعدة لإجراء تفتيش على المنشآت النووية في كوريا الشمالية.
وجاء تصريح "أمانو" في مقابلة مع صحيفة "جويت دويتشه تسايتونغ" الألمانية، حيث أضاف أن عملية تفكيك المنشآت النووية لن تكون صعبة إذا تم التوصل إلى اتفاق على تخلى كوريا الشمالية عن برامجها النووية، في محادثات القمة الأمريكية الكورية الشمالية المتوقع عقدها في شهر مايو أو أوائل شهر يونيو القادم.
وأكد "أمانو" على ضرورة أن يكون هناك اتفاق مستقر وواضح لإنجاح التفتيش على المنشآت النووية في كوريا الشمالية، مشيرا إلى أن إنجاح عملية التفتيش يعتمد اعتدادا كبيرا على التطورات في الأوضاع السياسية المحيطة بشبه الجزيرة الكورية.
وأضاف أن الاستعداد لعملية التفتيش النووي يحتاج إلى بضعة أسابيع  فقط، مشيرا إلى أن الوكالة الدولية  لديها عدد من الفنيين ذوى المعلومات الكافية عن المنشآت النووية في كوريا الشمالية، وقدرة على تحليل المعلومات والصور المتعلقة بتلك المنشآت.
وكان "أمانو" قد التقى برئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" يوم العاشر من شهر أبريل الجاري، حيث أكد أنه لن يكون هناك نزع للأسلحة النووية من كوريا الشمالية دون إجراء تفتيش على منشآتها النووية.

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