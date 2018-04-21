واشنطن وبكين تعربان عن تأييدهما لإعلان نهاية للحرب في شبه الجزيرة الكورية

أكتب :

2018-04-20 14:33:32

تحديث :

2018-04-20 15:01:34

واشنطن وبكين تعربان عن تأييدهما لإعلان نهاية للحرب في شبه الجزيرة الكورية

عبرت الولايات المتحدة والصين عن تأييدهما لإعلان نهاية للحرب في شبه الجزيرة الكورية.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تؤيد إعلان انتهاء اتفاقية الهدنة التي تم توقيعها مع توقف الحرب الكورية في عام 1953 ، مشيرة بذلك إلى تأييدها للمفاوضات الجارية بين الكوريتين حول إعلان انتهاء الحرب في شبه الجزيرة الكورية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون ينغ" أمس الخميس إن أفضل طريقة لحل قضية شبه الجزيرة الكورية هو تنفيذ نزع السلاح النووي وإنشاء نظام للسلام في شبه الجزيرة الكورية بشكل متزامن.
وأضاف أن الحكومة الصينية تؤيد إنهاء حالة الحرب في شبه الجزيرة الكورية والجهود الدولة المبذولة لإنشاء ظام للسلام فيها.

  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
كوريا الشمالية من الداخل
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
KBS World Radio On-Air
  • KBS World Radio On-Air
  • تطبيق أون إير تم تصميمه خصيصا من أجل الوصول السريع والسهل إلى خدمات الصوت لبرامج كي بي إس وورلد راديو بـ 11 لغة.

<

2 / 4

>