واشنطن وبكين تعربان عن تأييدهما لإعلان نهاية للحرب في شبه الجزيرة الكورية

عبرت الولايات المتحدة والصين عن تأييدهما لإعلان نهاية للحرب في شبه الجزيرة الكورية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تؤيد إعلان انتهاء اتفاقية الهدنة التي تم توقيعها مع توقف الحرب الكورية في عام 1953 ، مشيرة بذلك إلى تأييدها للمفاوضات الجارية بين الكوريتين حول إعلان انتهاء الحرب في شبه الجزيرة الكورية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون ينغ" أمس الخميس إن أفضل طريقة لحل قضية شبه الجزيرة الكورية هو تنفيذ نزع السلاح النووي وإنشاء نظام للسلام في شبه الجزيرة الكورية بشكل متزامن.

وأضاف أن الحكومة الصينية تؤيد إنهاء حالة الحرب في شبه الجزيرة الكورية والجهود الدولة المبذولة لإنشاء ظام للسلام فيها.