ترامب: القمة المرتقبة مع كيم جونغ أون ستكون نجاحا عالميا

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمس الخميس إنه ستحدث أشياء جيدة في محادثات القمة المرتقبة بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".

وجاء هذا التصريح بعد يوم واحد من المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده ترامب مع رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" في منتجع "مارا لاغو" في ولاية فلوريدا الأمريكية، حيث قال إنه سيعمل كل ما في وسعه لإنجاح محادثات القمة مع "كيم جونغ أون".

وأضاف "ترامب" في تغريدة نشرها على صفحته في موقع تويتر إنه أجرى لقاء جيدا مع رئيس الوزراء الياباني "آبيه"، وبحث معه القضية الكورية الشمالية والقضايا العسكرية والتجارية الأخرى، معربا عن اعتقاده بأنه ستحدث أشياء جيدة.

وكان "ترامب" قد قال في المؤتمر الصحفي المشترك مع "آبيه" إن محادثات القمة الأمريكية الكورية الشمالية ستكون حدثا تاريخيا كبيرا لكوريا الشمالية وللعالم، لكنه حذر من أنه سينسحب منها إذا وجد أنها لن تسفر عن نتائج.