مجموعة من النواب اليابانيين تزور ضريح ياسكوني

قال تقرير نشرته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء إن مجموعة من نواب البرلمان التابعين لـ"اتحاد النواب البرلمانيين الزائرين لضريح ياسكوني" قد قامت بزيارة للضريح صباح اليوم الجمعة قبل يوم واحد من إقامة الحفل الديني الربيعي الكبير فيه.

وأعرب أولئك النواب خلال الزيارة عن تكريمهم لقتلى اليابان خلال الحروب الحديثة، بمن فيهم 14 مجرم حرب مدانين من قبل قوات الحلفاء، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وكان أكثر من 90 نائبا برلمانيا تابعين للاتحاد قد قاموا بزيارة لضريح ياسكوني في شهر أبريل من العام الماضي، وزار 61 نائبا معظمهم من الحزب الليبرالي الديمقراطي، الضريح يوم الخامس من شهر ديسمبر من العام الماضي.

الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" قد قام بزيارة لضريح ياسكوني بعد توليه منصبه لفترة ثانية في شهر ديسمبر من عام 2013.

ومنذ ذلك الحين، لم يزر الضريح، وبدلا من ذلك أرسل قرابين إليه في احتفالات الربيع والخريف السنوية، وفي ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية.