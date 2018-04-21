تايم تختار الرئيس الكوري ضمن قائمة الـ100شخصية الأكثر تأثيرا

أدرجت مجلة "تايم" الأمريكية الرئيس الكوري "مون جيه إين" ضمن قائمتها للـ100 شخصية الأكثر تأثيرا في العالم.

ومن بين الشخصيات التي تم إدراجها على القائمة أيضا: الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، والرئيس الصيني "شي جين بينغ"، ورئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" وولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" .

وجاء إدراج الرئيس الكوري "مون" ضمن هذه القائمة بناء على ترشيح من قبل السفير الأمريكي السابق لدى كوريا الجنوبية "مارك ليبرت"، اعترافا بالجهود التي بذلها لعقد محادثات القمة بين الكوريتين ومحادثات القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، من خلال إرسال وفد من المبعوثين الخاصين إلى كوريا الشمالية، والقيام بدور الوساطة لتحقيق القمة بين واشنطن وبيونغ يانغ.