الولايات المتحدة واليابان ترحبان بقرار كوريا الشمالية إغلاق منشأتها النووية

رحب الرئيس الامريكى دونالد ترامب بقرار كوريا الشمالية وقف التجارب النووية واغلاق موقع تجاربها النووية في منقطة بونغ كي ري.



بعد حوالي ساعة من كشف الشمال عن قراره اليوم السبت ، كتب ترامب على تويتر أن الإعلان "خبر جيد لكوريا الشمالية والعالم" ، واصفا إياه بالتقدم الكبير. وأضاف أنه يتطلع إلى القمة مع كوريا الشمالية.



كما رحب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبيه بقرار كوريا الشمالية لكنه حذر بشأن مدى تطبيقه المستقبلي.



وقال آبيه للصحفيين في طوكيو إنه يعتبر القرار "تقدما ايجابيا" ، لكنه سيراقب عن كثب ما إذا كان القرار سيؤدي إلى إخلاء نووي كلي ، يمكن التحقق منه ، ولا رجعة فيه.