الولايات المتحدة تضع كوريا الشمالية على قائمة الدول المنتهكة لحقوق الإنسان

وضعت الحكومة الأمريكية مجددا كوريا الشمالية ضمن قائمة الدول المنتهكة لحقوق الانسان بصورة عامة. كما شملت القائمة كل من الصين وروسيا اللتين تحاولان التدخل في اجراءات الحوار مع كوريا الشمالية من أجل نزع السلاح النووي، وكذلك إيران.



وقد أعلن نائب وزير الخارجية الامريكي "جون سوليفان" أمس الجمعة عن تقرير أوضاع حقوق الانسان في دول العالم للعام 2017 حيث أشار الى أن أربع دول - الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية قد أضيفت على قائمة الدول التي تنتهك حقوق الاسان بشكل يومي داخل حدودها.



وقال النائب المكلف وزيرا للخارجية الأمريكية سوليفان إنه يجب أن تكون الدول التي تعارض حرية التعبير وتقوم بأعمال العنف ضد بعض التجمعات الصغيرة ولا تحترم حقوق الانسان، عرضة للانتقادات.



ويذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية قد صنفت كوريا الشمالية ضمن قائمة الدول التي تنتهك حقوق الانسان في شهر اكتوبر العام الماضي وفقا لتقرير أُصدر العام الماضي.