ترامب يؤكد أن الطريق لا يزال طويلا أمام حل القضية الكورية الشمالية

أكتب :

2018-04-23 13:12:41

تحديث :

2018-04-23 13:34:50

ترامب يؤكد أن الطريق لا يزال طويلا أمام حل القضية الكورية الشمالية

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن الولايات المتحدة لم تتنازل عن أي شيء في المفاوضات مع كوريا الشمالية.
وكذب ترامب في تغريدة نشرها أمس الأحد في صفحته على موقع تويتر، التقارير التي قالت إن الولايات المتحدة تنازلت كثيرا من جانب واحد، بينما لم تتخل كوريا الشمالية عن أي شيء، مشددا على أن واشنطن لم تتنازل عن أي شيء ، وأن كوريا الشمالية تعهدت بنزع أسلحتها النووية وإغلاق منشآتها النووية ووقف تجاربها النووية.
لكنه قال إن الطريق لا يزال طويلا أمام حل القضية النووية لكوريا الشمالية، وأن الجهود الحالية قد تنجح وربما لا تنجح.
الجدير بالذكر أن كوريا الشمالية أعلنت يوم السبت الماضي أنها قررت تعليق تجاربها النووية والصاروخية وإغلاق موقع "بونغ كيه ري" للتجارب النووية، مؤكدة أنها ستسعى لتحقيق النمو الاقتصادي.

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