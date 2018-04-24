إصابة ثلاثة كوريين جنوبيين في حادث الدهس في تورنتو

لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 15 آخرون بجروح، بعد أن اعتلت إحدى الشاحنات رصيف المشاة في تقاطع مزدحم في إحدى ضواحي مدينة تورنتو الكندية، أمس الاثنين.

وصرحت الشرطة بأن "أليك ميناسيان" البالغ من العمر 25 عامًا، هو المشتبه به في ذلك الحادث. وتسعى الشرطة إلى تحديد ما إذا كان الحادث عمدًا، وما إذا كان عملًا إرهابيًّا أم لا.

وفي سيول، أكدت وزارة الخارجية أن أحد المواطنين الكوريين الجنوبية كان من بين المصابين بجروح خطيرة في ذلك الحادث.

وبعد تلقي بعض تقارير أشارت إلى إصابة 3 كوريين جنوبيين في الحادث، أكَّدت الوزارة أن حالة أحدهم حرجة، وأنها تعمل حاليا على التأكد من حالة الاثنين الآخرين عبر الشرطة المحلية والمستشفيات.

كما تم التأكد من سلامة 3 مواطنين آخرين تم الإبلاغ عن اختفائهم لدى القنصلية العامة لكوريا الجنوبية في تورنتو.

وقد قام مكتب القنصلية بتطبيق إجراءات الطوارئ، كما أرسل بعض المسؤولين إلى مكان الحادث.