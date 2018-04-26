قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن نزع السلاح النووي يعني أن كوريا الشمالية سوف تتخلص من أسلحتها النووية.

وأدلى "ترامب" بهذه التصريحات أمس الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي مشترك بعد محادثاته مع الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" في البيت الأبيض. ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، قال "ترامب" إنه سيكون من السهل عليه التوصل إلى اتفاق بسيط وإعلان النصر، لكنه لا يريد أن يفعل ذلك، موضحا أنه يريد من كوريا الشمالية إزالة أسلحتها النووية.

وقال أيضا إنه سيجتمع مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قريبا جدا سعيا لتحقيق السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية وفي العالم، لكنه شدد في الوقت نفسه على أنه لن يكرر أخطاء الإدارات السابقة، وأن حملة الضغوط القصوى سوف تستمر.

كما قال "ترامب" إن واشنطن وبيونغ يانغ تجريان مناقشات "جيدة جدا"، وأشاد بالزعيم الكوري الشمالي ووصفه بأنه "منفتح جدا" و"محترم جدا".





